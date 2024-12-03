О нас

Уголовное дело в отношении охранника частной клиники за драку с Агададашем Агаевым направлено в суд

Уголовное дело в отношении охранника частной клиники за драку с Агададашем Агаевым направлено в суд 13:46
Происшествия
3 декабря 2024 г. 14:10
Уголовное дело в отношении охранника частной клиники за драку с Агададашем Агаевым направлено в суд

Завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении Нуреддина Джалилова, охранника больницы MedEra, за драку с народным артистом Агададашем Агаевым.

Как сообщает Report, материалы уголовного дела направлены в Бинагадинский районный суд и переданы в производство судьи Эльчина Агаева.

Подготовительное заседание суда назначено на 16 декабря.

Отметим, что Н.Джалилову предъявлено обвинение по статье 221.3 (хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия) Уголовного кодекса.

По этому уголовному делу Агададаш Агаев признан потерпевшим.

Напомним, что в связи с этим инцидентом также возбуждено уголовное дело в отношении Агададаша Агаева, бросившего топор в Н.Джалилова. Дело рассматривается отдельно в Бинагадинском районном суде.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ağadadaş Ağayevlə insident yaşayan mühafizəçi barəsindəki cinayət işi üzrə məhkəmə başlayır

Экслюзивные новости

Министр экологии Узбекистана: Решения COP29 станут ключевыми для экологических стратегий в мире
Министр экологии Узбекистана: Решения COP29 станут ключевыми для экологических стратегий в мире
3 декабря 2024 г. 11:01
Николай Павлов: Вступление Болгарии в Шенген открывает новые экономические перспективы для Азербайджана
Николай Павлов: Вступление Болгарии в Шенген открывает новые экономические перспективы для Азербайджана
28 ноября 2024 г. 17:19
Чемпионат мира по армрестлингу пройдет в Азербайджане в 2025 году
Чемпионат мира по армрестлингу пройдет в Азербайджане в 2025 году
28 ноября 2024 г. 13:28
Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
22 ноября 2024 г. 17:44
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
21 ноября 2024 г. 15:55
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
20 ноября 2024 г. 17:41
Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив
Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив
20 ноября 2024 г. 17:26
Министр Уганды: Развивающимся странам требуется больше климатического финансирования
Министр Уганды: Развивающимся странам требуется больше климатического финансирования
20 ноября 2024 г. 17:19
Рысалиев: Изменение климата негативно влияет на природные богатства Кыргызстана и, как следствие, на туризм
Рысалиев: Изменение климата негативно влияет на природные богатства Кыргызстана и, как следствие, на туризм
20 ноября 2024 г. 17:14
Генсек ITF: Средний коридор - выгодная альтернатива стандартным маршрутам из Европы в Азию
Генсек ITF: Средний коридор - выгодная альтернатива стандартным маршрутам из Европы в Азию
20 ноября 2024 г. 16:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi