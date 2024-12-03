Уголовное дело в отношении охранника частной клиники за драку с Агададашем Агаевым направлено в суд

13:46

Завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении Нуреддина Джалилова, охранника больницы MedEra, за драку с народным артистом Агададашем Агаевым.

Как сообщает Report, материалы уголовного дела направлены в Бинагадинский районный суд и переданы в производство судьи Эльчина Агаева.

Подготовительное заседание суда назначено на 16 декабря.

Отметим, что Н.Джалилову предъявлено обвинение по статье 221.3 (хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия) Уголовного кодекса.

По этому уголовному делу Агададаш Агаев признан потерпевшим.

Напомним, что в связи с этим инцидентом также возбуждено уголовное дело в отношении Агададаша Агаева, бросившего топор в Н.Джалилова. Дело рассматривается отдельно в Бинагадинском районном суде.