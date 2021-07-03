Уголовное дело в отношении обвиняемого в убийстве жены направлено в суд

Завершилось предварительное следствие по уголовному делу Эхтибара Гасымова, обвиняемого в убийстве жены в Сураханы.

Завершилось предварительное следствие по уголовному делу Эхтибара Гасымова, обвиняемого в убийстве жены в Сураханы.

Как сообщает Report, дело для рассмотрения направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям и передано в производство судьи Сабухи Гусейнова.

Время проведения подготовительного заседания суда пока неизвестно.

Отметим, что 1 февраля около 18 часов в районную прокуратуру поступила информация об убийстве Гасымовой Фариды Шукюр гызы (1992 г.р.).

Согласно требованиям Уголовно-процессуального законодательства, сотрудниками прокуратуры с участием судебно-медицинского эксперта был проведен осмотр места происшествия и трупа, в том числе были совершены другие неотложные действия.

В результате проведенных расследований были установлены обоснованные подозрения в том, что муж погибшей Эхтибар Гасымов (1988 г. р.), во время возникшей между ними ссоры на почве ревности умышленно убил Фариду Гасымову, нанеся ей ножевые ранения.

По факту в Прокуратуре Сураханского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса, назначены соответствующие экспертизы.

Эхтибар Гасымов был задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.