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Уголовное дело в отношении обвиняемого в квартирном мошенничестве директора ЖСК направлено в суд

Уголовное дело в отношении обвиняемого в квартирном мошенничестве директора ЖСК направлено в суд Уголовное дело в отношении директора ЖСК, обвиняемого в продаже одних и тех же квартир нескольким лицам, направлено в суд.
Происшествия
5 сентября 2023 г. 13:12
Уголовное дело в отношении обвиняемого в квартирном мошенничестве директора ЖСК направлено в суд

Уголовное дело в отношении директора ЖСК, обвиняемого в продаже одних и тех же квартир нескольким лицам, направлено в суд.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре завершилось расследование уголовного дела, возбужденного в отношении директора ООО Hayan-E (нынешнее название PROGRESS-2016) Рафига Насирова.

В ходе предварительного расследования были выявлены обоснованные подозрения в злоупотреблении Р. Насировым должностными полномочиями путем продажи одних и тех же квартир, расположенных в многоэтажном жилом доме в городе Хырдалане, нескольким лицам на основе поддельных документов.

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