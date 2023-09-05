Уголовное дело в отношении обвиняемого в квартирном мошенничестве директора ЖСК направлено в суд

Уголовное дело в отношении директора ЖСК, обвиняемого в продаже одних и тех же квартир нескольким лицам, направлено в суд.

Уголовное дело в отношении директора ЖСК, обвиняемого в продаже одних и тех же квартир нескольким лицам, направлено в суд.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре завершилось расследование уголовного дела, возбужденного в отношении директора ООО Hayan-E (нынешнее название PROGRESS-2016) Рафига Насирова.

В ходе предварительного расследования были выявлены обоснованные подозрения в злоупотреблении Р. Насировым должностными полномочиями путем продажи одних и тех же квартир, расположенных в многоэтажном жилом доме в городе Хырдалане, нескольким лицам на основе поддельных документов.