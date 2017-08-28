Уголовное дело в отношении Натика Джафарли прекращено

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Прекращено уголовное дело в отношении исполнительного секретаря Движения "Республиканская альтернатива" (REAL) Натика Джафарли.

Как сообщает Report, об этом заявил адвокат Джавад Джавадов.

По его словам, сегодня вместе с Натиком Джафарли его пригласили в Следственное управление по тяжким делам Генпрокуратуры: "Из-за отсутствия состава преступления в действиях Натика Джафарли, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по ст.192.1 и 308.2 УК, объявили о прекращении дела. Все изъятые у него при обыске документы, удостоверение личности, документы на имущество и пр. были возвращены. В то же время отмечается, что будет снято ограничение на выезд из страны".

Отметим, что 12 августа 2016 году Н.Джафарли был вызван в Следственное управление по тяжким делам Генпрокуратуры. Затем в Насиминском районном суде в его отношении избрали крайнюю меру пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Н.Джафарли обвинялся по ст. 192.1 и 308.2 УК.

9 сентября того же года в Насиминском районном суде рассмотрели представленный прокуратурой документ о его освобождении из-под стражи. Суд удовлетворил представление и принял решение о его освобождении. Н.Джафарли освобожден из Бакинского следственного изолятора, где содержался.