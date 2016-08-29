Уголовное дело в отношении Машаллаха Ахмедова возвращено на дополнительное расследование

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Уголовное дело в отношении обвиняемого в мошенничестве известного футболиста Машаллаха Ахмедова возвращено на дополнительное расследование.

Как сообщает Report, на прошлой неделе предварительное следствие по делу бывшего футболиста было завершено и направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Однако прокуратура вынесла решение о направлении уголовного дела на дополнительное расследование.

Отметим, что М.Ахмедов был задержан 14 декабря 2015 года сотрудниками Бинагадинского районного отделения полиции. По предварительным данным, бывший футболист "Нефтчи" обещал клиенту в Баку привезти из-за рубежа каменные плиты на сумму 150 тыс. манатов. Однако М.Ахмедов не выполнил данное обещание и не вернул деньги за плиты.

16 декабря в Бинагадинском районном суде в отношении М.Ахмедова была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца. В последующем он был освобожден под домашний арест.

Напомним, что М.Ахмедов родился в 1959 году в Гяндже. Он играл в составе клуба "Нефтчи" с 1977 года. В 1995 году работал основным тренером национальной команды.