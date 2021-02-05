Заведено уголовное дело в отношении лиц, незаконно въехавших в Суговушан и Талыш

За умышленное неповиновение законному требованию сотрудников полиции при задержании в отношении Б.Махмудова, О.Мамедова и Д.Шахваладова составлен протокол

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Тертерского районного отдела полиции (РОП), были выявлены и привлечены к ответственности лица, пытавшиеся скрытно проникнуть на освобожденные от оккупации территории района.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана, 4 февраля в результате мероприятий, проведенных сотрудниками Тертерского РОП, были задержаны жители района Шахрияр Махмудов, его брат Бахтияр Махмудов, а также Орхан Мамедов и Дагестан Шахваладов, которые тайно проникли на территорию освобожденных сел Суговушан и Талыш.

За умышленное неповиновение законному требованию сотрудников полиции при задержании в отношении Б.Махмудова, О.Мамедова и Д.Шахваладова составлен протокол и направлен в Тертерский районный суд для рассмотрения по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях, и в отношении каждого из них наложен штраф в размере 200 манатов.