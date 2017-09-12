Уголовное дело в отношении Дуньямина Халилова возвращено в суд первой инстанции

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском апелляционном суде началось судебное заседание по апелляционной жалобе, поданной на приговор в отношении бывшего депутата Дуньямина Халилова и других лиц, обвиняемых в неплатеже взятого в Межбанке Азербайджана (ОАО "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı") кредита.

Об этом Report сообщил адвокат Д.Халилова Эльвин Салимов.

По его словам, на процессе под председательством судьи Гаиля Мамедова были уточнены анкетные данные обвиняемых лиц.

Затем выступил адвокат обвиняемого Рауфа Алиева. Он заявил, что его подзащитный не подавал апелляционную жалобу и поэтому потребовал вернуть дело в суд первой инстанции для восстановления срока.

Суд удовлетворил ходатайство. Вынесли решение о возвращении уголовного дела в суд первой инстанции.

Отметим, что с января 2015 года приступили к аресту должников Межбанка. В связи с данным вопросом было задержано множество бизнесменов и других лиц. Д.Халилов и другие лица обвиняются в присвоении в целом 50 млн манатов. Они были задержаны в ходе операции, проведенной в феврале прошлого года сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД. Затем по решению Наримановского районного суда, в отношении Д.Халилова было принято решение об аресте, а в отношении других лиц – о невыезде.

Указанные лица обвиняются по ст. 179.3.1, 179.3.2, 213.2.1, 213.2.2, 32.4, 308.2 и 32.4, 309.2 УК.

Согласно обвинительному акту, по эпизоду Дуньямина Халилова, Шакира Мусаева и Сейфуллы Сейфуллаева, Межбанк Азербайджана выдал 36-ти физическим лицам кредит. На данный момент банк требует от должников погашения процентов на сумму 3 359 399 манатов.

Кроме того, в уголовном деле отмечается, что Д.Халилов, М.Зейналов, Ф.Амирасланов, Ш.Мусаев, Р.Аскеров и Р.Алиев нанесли ущерб небанковской кредитной организации ЗАО "Аграркредит" на сумму 85 355 786 манатов. Указанная организация возбудила гражданский иск для возмещения нанесенного ущерба.

Согласно обвинительному акту, из числа обвиняемых лиц лишь бывший депутат Д.Халилов уклонился от уплаты налогов. Отмечается, что он не выплатил в госбюджет 1 752 359 манатов.

Согласно возбужденному в соответствующем порядке гражданскому иску, с Д.Халилова требуется выплата в госбюджет данных средств.

Признанные в качестве пострадавшей стороны два банка и одна госструктура в целом возбудили в отношении обвиняемых лиц гражданский иск на сумму 90 467 544 маната.

По приговору Бакинского суда по тяжким преступлениям бывший депутат Д.Халилов лишен свободы сроком на 13 лет, М.Зейналов, Ф.Амирасланов и С.Сейфуллаев - каждый на 5 лет. Они были арестованы в зале суда. В отношении Ш.Мусаева, Р.Аскерова и Р.Алиева применили ст. 70 УК и их приговорили к условному наказанию.

Имущество Д.Халилова направлено на возмещение ущерба ОАО "АгроКредит", Межбанка и министерства налогов.

Напомним, что в прошлом году бывший председатель Межбанка Азербайджана Джахангир Гаджиев по приговору Бакинского суда по тяжким преступлениям был лишен свободы сроком на 15 лет.