​Уголовное дело в отношении должностных лиц направлено в суд

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Завершено следствие уголовного дела, возбужденного в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре против должностных лиц ООО “Elite Travel” в связи с их противоправными действиями.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В ходе следствия выяснилось, что учредитель общества Халыг Садыхов, директор Фариз Садыхов и главный бухгалтер Севда Нуриева, используя свое служебное положение, взяли из банка 575 тыс. манатов, 320 тыс. из которых незаконно предоставили в форме кредитов жителям Баку и Сумгайыта, выполняя функции банка.

Также они присвоили деньги на сумму 109 тыс. 810 манатов, которые получали от этих граждан в виде процентов и основного долга. Указанные лица незаконным путем оформив ипотечный кредит на имя различных граждан в ОАО “Azər-Türk Bank” на нежилую площадь, нанесли урон интересам отдельных граждан. Против Халыга и Фариза Садыховых возбуждено уголовное дело по статьям 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба), 192.2.1 (незаконное предпринимательство), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 313 (служебный подлог) УК Азербайджана. Против Севды Нуриевой возбуждено уголовное дело по статьям 32.5, 178.3.2, 192.2.1, 308.2 и 313 УК Азербайджана.

Следствие по данному уголовному делу завершено и оно для рассмотрения направлено в Суд по тяжким преступлениям.