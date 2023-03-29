Уголовное дело в отношении должностного лица Таможенного комитета направлено в суд

Завершено предварительное расследование по уголовному делу обвиняемого в получении взятки бывшего сотрудника таможенного поста "Ширванлы" Северного территориального Главного таможенного управления Джавида Мамедова.

Завершено предварительное расследование по уголовному делу обвиняемого в получении взятки бывшего сотрудника таможенного поста "Ширванлы" Северного территориального Главного таможенного управления Джавида Мамедова.

Как сообщает Report, дело направлено на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям, и будет рассмотрено под председательством судьи Ахмеда Гулиева.

Дата проведения судебного заседания пока неизвестна.

Отметим, что в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре и Государственным таможенным комитетом, были выявлены противоправные действия сотрудников таможни.

Были установлены обоснованные подозрения в получении взятки сотрудником таможенного поста "Ширванлы" Джавидом Мамедовым в обмен на поверхностное проведение проверки на посту. Было установлено, что Дж.Мамедов неоднократно получал взятки от граждан в обмен на оказание содействия в незаконном перемещении денежных средств в РФ без декларирования.

По факту в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре возбуждено уголовное дело по статьям 311.2 (получение взятки) и 311.3.2 (повторное получение взятки) Уголовного кодекса АР, в отношении Дж.Мамедова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.