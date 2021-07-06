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Уголовное дело в отношении директора Yeni Klinika направлено в суд

Уголовное дело в отношении директора Yeni Klinika направлено в суд Завершено следствие по уголовному делу в отношении директора юридического лица публичного права Yeni Klinika Пярвиза Аббасова и других лиц.
Происшествия
6 июля 2021 г. 11:47
Уголовное дело в отношении директора Yeni Klinika направлено в суд

Завершено следствие по уголовному делу в отношении директора юридического лица публичного права Yeni Klinika Пярвиза Аббасова и других лиц.

Как сообщили Report в Генпрокуратуре Азербайджана, возникли обоснованные подозрения, что в период, когда Пярвиз Аббасов занимал должность директора клиники, с помощью Галиба Наджафова, Вюсали Алиевой, Аваза Гусейнова и Самира Мирзаева в обмен на размещение на стационарное лечение в клинику отдельно взятых лиц, страдающих от COVİD-19, вышеуказанные лица получали с каждого больного 3000-4500 манатов, которые делили между собой и тратили на собственные нужды.

На основе собранных по делу доказательств Пярвизу Аббасову и другим лицам было выдвинуто обвинение по статьям 311.3.2 (получение взятки, совершенное повторно) и 32.5, 311.3.2 (содействие получению взятки) УК АР.

30 июня 2021 года дела было направлено на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

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Версия на азербайджанском языке “Yeni Klinika”nın direktoru və digər şəxslərin cinayət işi məhkəməyə göndərilib

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