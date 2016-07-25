Уголовное дело убийцы 25-летнего парня направлено в суд

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Завершилось предварительное следствие по уголовному делу обвиняемого в убийстве в Баку.

Как сообщает Report, предварительное следствие уголовного дела Камрана Гасанзаде 1991 года рождения было проведено в Наримановской районной прокуратуре, после этого материалы были направлены в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Дело передано в производство судьи Аловсата Аббасова. Предварительное заседание по уголовному делу назначено на 27 июля.

Отметим, что случай произошел 29 июня прошлого года на территории Наримановского района. Житель столицы Назим Алекберов 1990 года рождения был госпитализирован с ножевыми ранениями в живот. Несмотря на усилия врачей, спасти раненого не удалось.

В связи с преступлением было начато расследование в Наримановском районном управлении полиции, в ходе которого по подозрению в убийстве был задержан К.Гасанзаде 1991 года рождения.

Во время предварительного допроса он признался в совершении убийства. Так, Н.Алекберов со своей любимой девушкой стоял и беседовал в их квартале. К.Гасанзаде сделал замечание парню. В результате между ними возник конфликт, во время которого К.Гасанзаде ударил ножом Н.Алекберова.

Он обвиняется по ст. 120.1 (умышленное убийство) УК.