Уголовное дело убийц предпринимателя в Хачмазе возвращено в прокуратуру

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу в отношении Вюсала Рустамова, Фирудина Ахвердиева и Галиба Керимова, обвиняемых в убийстве предпринимателя в Хачмазе.
Как сообщает Report, на суде под председательством судьи Азера Пашаева правопреемница потерпевшего, супруга убитого Ильгара Мамедова подала ходатайство.
В ходатайстве она просит вернуть уголовное дело следствию, ужесточить наказание обвиняемых, расследовать причастность других лиц к преступлению.
Также в ходатайстве юридический правопреемник потерпевшего отмечает, что ей нанесен ущерб в размере 1 млн долларов.
Суд удовлетворил ходатайство, уголовное дело возвращено предварительному следствию на расследование.
Напомним, что прокурор в своем выступлении попросил осудить В.Рустамова и Ф.Ахвердиева на 20 лет, Г.Керимова на пожизненное лишение свободы.
Отметим, что согласно обвинительному акту, обвиняемые, создав преступную группу, занимались в Хачмазе разбоем, кражей.
İsmayıl NəsibliАвтор новости