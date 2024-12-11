Уголовное дело против врача-анестезиолога Бабека Махмудова направлено в суд

В Баку завершено следствие по уголовному делу в в отношении врача-анстезиолога Бабека Махмудова, обвиняемого в смерти пациентки.

В Баку завершено следствие по уголовному делу в в отношении врача-анстезиолога Бабека Махмудова, обвиняемого в смерти пациентки.

Как сообщает Report, уголовное дело направлено для рассмотрения в Бинагадинский районный суд.

Отмечается, что 29-летняя Айбениз Алмурадова обратилась в клинику Reo-Med 11 июня этого года для проведения липосакции. По предварительной информации, она впала в кому после укола, и впоследствии скончалась.

В связи с ее смертью в прокуратуре Бинагадинского района было начато расследование, по результатам которого врачу-анестезиологу Бабеку Махмудову предъявлено обвинение по статье 124.1 (причинение смерти по неосторожности) УК АР.