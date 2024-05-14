Уголовное дело подозреваемого в мошенничестве с социальным жильем направлено в суд

Бакинский суд по тяжким преступлениям рассмотрит уголовное дело в отношении Мирдамада Азизова, подозреваемого в присвоении 430 тыс. манатов обманным путем у граждан.

Бакинский суд по тяжким преступлениям рассмотрит уголовное дело в отношении Мирдамада Азизова, подозреваемого в присвоении 430 тыс. манатов обманным путем у граждан.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Материалы дела были направлены в суд после завершения следствия в Главном управлении по борьбе с коррупцией.

По версии следствия, представляясь сотрудником Государственного агентства жилищного строительства М.Азизов обманывал граждан путем предоставления им поддельных документов о продаже социального жилья на льготных условиях. Всего было обмануто 26 граждан, которые заплатили обвиняемому 430 тыс. манатов.

На основании представления прокурора в отношении Мирдамада Азизова, обвиняемого по статьям УК АР мошенничество с причинением крупного ущерба, подделка официальных документов и присвоение полномочий должностного лица, была избрана мера пресечения в виде ареста.