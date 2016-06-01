​Уголовное дело по поводу пожара в Хатаинском районе направлено в суд

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Завершилось предварительное следствие по уголовному делу в связи с пожаром в многоэтажном доме на территории Хатаинского района Баку.

Как сообщает Report, дело для рассмотрения направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Подготовительный процесс назначен на 7 июня.

Дело будет рассматриваться под председательством судьи Эльдара Исмаилова.

Отметим, что случай произошел 10 апреля прошлого года по адресу город Баку, Хатаинский район, Зыхское шоссе, 16. В 9-этажном здании по этому адресу, облицованном полиуретаном компанией TNH, был зарегистрирован пожар.

По факту было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

С учетом грубого нарушения правил пожарной безопасности, злоупотребления должностными полномочиями, нанесения жильцам материального ущерба в крупных размерах, в качестве обвиняемых по ст. 225.2 (нарушение правил пожарной безопасности), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) УК были привлечены контролирующий деятельность компании TNH и фактически руководящий проводимыми работами Фарид Садыгов, директор компании Заур Ашрафов и замдиректора компании по строительным работам Нусрет Мухтаров. По решению Насиминского районного суда в отношении подозреваемых принято решение об аресте сроком на 4 месяца. В дальнейшем срок меры пресечения в виде ареста был продлен.