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Уголовное дело по факту присвоения государственных средств направлено в суд

Уголовное дело по факту присвоения государственных средств направлено в суд В Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Азербайджана завершено предварительное следствие по факту правонарушений, выявленных в Физулинском профучилище №1.
Происшествия
3 марта 2023 г. 12:48
Уголовное дело по факту присвоения государственных средств направлено в суд

В Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Азербайджана завершено предварительное следствие по факту правонарушений, выявленных в Физулинском профучилище №1.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В ходе следствия возникли обоснованные подозрения, что директор учебного заведения Октай Велиев, злоупотребив должностными обязанностями и совершив служебный подлог, присвоил более 119 тыс. манатов государственных средств.

О.Велиеву предъявлены окончательные обвинения по статьям 179.2.3 (присвоение с использованием служебного положения) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 313 (служебный подлог).

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Лянкяранский суд по тяжким преступлениям.

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Версия на азербайджанском языке Əməkhaqqı və təqaüdlərin mənimsənilməsi ilə bağlı cinayət işi məhkəməyə göndərilib

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