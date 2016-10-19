Уголовное дело обвиняемого в наезде на пешехода со смертельным исходом направлено в суд

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Предварительное следствие по уголовному делу Озала Бёюкагалы, обвиняемого в наезде на пешехода со смертельных исходом, завершилось, дело направлено в суд.
Как сообщает Report, предварительное заседание в Бакинском суде по тяжким преступлениям назначено на 24 октября.
Дело будет рассмотрено под председательством судьи Афгана Гаджиева.
Отметим, что ДТП произошло в августе этого года в поселке Мардакян Хазарского района. Житель Баку О.Бёюкагалы на автомобиле марки Mercedes сбил переходившую дорогу жительницу Баку Гызылшан Аскерову. Она скончалась на месте.
О.Бёюкагалы обвиняется по ст. 263-1.3 (нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью потерпевшего) УК.
İsmayıl NəsibliАвтор новости
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