Уголовное дело обвиняемого в наезде на пешехода со смертельным исходом направлено в суд

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Предварительное следствие по уголовному делу Озала Бёюкагалы, обвиняемого в наезде на пешехода со смертельных исходом, завершилось, дело направлено в суд.

Как сообщает Report, предварительное заседание в Бакинском суде по тяжким преступлениям назначено на 24 октября.

Дело будет рассмотрено под председательством судьи Афгана Гаджиева.

Отметим, что ДТП произошло в августе этого года в поселке Мардакян Хазарского района. Житель Баку О.Бёюкагалы на автомобиле марки Mercedes сбил переходившую дорогу жительницу Баку Гызылшан Аскерову. Она скончалась на месте.

О.Бёюкагалы обвиняется по ст. 263-1.3 (нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью потерпевшего) УК.