Уголовное дело о покушении на депутата Фазиля Мустафу направлено в суд

Уголовное дело в отношении лиц, обвиняемых в покушении на депутата Милли Меджлиса Фазиля Мустафу, направлено в суд.

Уголовное дело в отношении лиц, обвиняемых в покушении на депутата Милли Меджлиса Фазиля Мустафу, направлено в суд.

Как сообщает Report, уголовное дело будет рассмотрено 12 января следующего года в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Эльнура Нуриева.

Отметим, что 28 марта на Фазиля Мустафу было совершено нападение перед его домом. В результате депутат получил огнестрельные ранения.

По подозрению в совершении преступления задержаны Эмин Алияров, Рашад Ахмедов, Азер Сарыджанов, Эльшад Аскеров, Сабухи Ширинов.

По данному факту в Главном следственном управлении Службы государственной безопасности было возбуждено уголовное дело по ст. 277 (покушение на жизнь государственного или общественного деятеля) и ст. 228.2.1 (незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия, его комплектующих частей, боеприпасов группой лиц, ранее вступивших в сговор, перевозки и ношения).