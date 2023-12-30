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Уголовное дело о покушении на депутата Фазиля Мустафу направлено в суд

Уголовное дело о покушении на депутата Фазиля Мустафу направлено в суд Уголовное дело в отношении лиц, обвиняемых в покушении на депутата Милли Меджлиса Фазиля Мустафу, направлено в суд.
Происшествия
30 декабря 2023 г. 15:47
Уголовное дело о покушении на депутата Фазиля Мустафу направлено в суд

Уголовное дело в отношении лиц, обвиняемых в покушении на депутата Милли Меджлиса Фазиля Мустафу, направлено в суд.

Как сообщает Report, уголовное дело будет рассмотрено 12 января следующего года в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Эльнура Нуриева.

Отметим, что 28 марта на Фазиля Мустафу было совершено нападение перед его домом. В результате депутат получил огнестрельные ранения.

По подозрению в совершении преступления задержаны Эмин Алияров, Рашад Ахмедов, Азер Сарыджанов, Эльшад Аскеров, Сабухи Ширинов.

По данному факту в Главном следственном управлении Службы государственной безопасности было возбуждено уголовное дело по ст. 277 (покушение на жизнь государственного или общественного деятеля) и ст. 228.2.1 (незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия, его комплектующих частей, боеприпасов группой лиц, ранее вступивших в сговор, перевозки и ношения).

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Версия на азербайджанском языке Fazil Mustafaya sui-qəsddə təqsirləndirilən şəxslərin cinayət işi məhkəməyə göndərilib

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