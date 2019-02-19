Уголовное дело мужеубийцы в Хачмазе передано в суд

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Завершено предварительное следствие по уголовному делу Вюсали Мирзоевой, обвиняемой в совершении убийства в Хачмазе.

Как сообщает Report, собранные по ее уголовному делу материалы были переданы в Бакинский суд по тяжким преступлениям на рассмотрение.

Уголовное дело передано в производство судьи Расима Садыхова.

Отметим, что убийство произошло в июле прошлого года в городе Худат Хачмазского района.

Жительница города Мирзоева Вюсаля Тахир гызы на почве семейного конфликта поругалась с мужем Османовым Маарифом Тофиг оглу и свекровью Османовой Нарханым Исмаил гызы.

В.Мирзоева во время споров нанесла М.Османову ранения кухонным ножом в область груди. В результате инцидента М.Османов скончался на месте происшествия.

Ей выдвинуто обвинение по статье 120.1 (умышленное убийство).