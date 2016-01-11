Уголовное дело убившего экстрасенса мужчины направлено в суд

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Предварительное следствие по уголовному делу жителя поселка Далимамедли Горанбойского района Джахангирова Махаббата Вилаят оглу 1987 года рождения, обвиняемого в убийстве экстрасенса, завершилось, дело направлено в суд для рассмотрения.

Как сообщает Report уголовное дело передано в производство судьи Мирзы Ханкишиева Бакинского суда по тяжким преступлениям.

Судебный процесс по делу состоится сегодня.

Отметим, что случай произошел 14 марта 2015 года на территории Ичеришехер по адресу: ул. Фирдовси, 5. В арендуемом офисе по данному адресу со множественными ножевыми ранениями был обнаружен труп Тахира Талыбова 1970 года рождения. Убитый Т.Талыбов в данном офисе заключал религиозные браки, также делал обереги и амулеты для граждан. В ходе операции, проведенной сотрудниками 9-го отделения полиции Сабаильского районного управления полиции, был задержан и передан следствию житель поселка Далимамедли Горанбойского района Джахангиров Махаббат Вилаят оглу, совершивший убийство.

В ходе предварительного расследования выяснилось, что М.Джахангиров убил Т.Талыбова из-за молитвы-оберега. Так, в 2008 году у М.Джахангирова выявилось нервное заболевание и у него начались головные боли, поэтому он обратился к Т.Талыбову. Т.Талыбов обследовал его и "написал оберег". М.Джахангиров отметил, что вся его жизнь пошла наперекосяк после того, как он начал носить данный оберег, возникли проблемы на работе, боли усилились. По этой причине М.Джахангиров решил отомстить Т.Талыбову.