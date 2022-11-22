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Уголовное дело генерала упраздненного МНБ возвращено в Бакинский военный суд

Уголовное дело генерала упраздненного МНБ возвращено в Бакинский военный суд Уголовное дело, возбужденное в отношении экс-начальника Главного следственного управления ликвидированного Министерства национальной безопасности (МНБ) генерал-майора Мовлама Шыхалиева, экс-замначальника Главного следственного управления, начальника 1-го
Происшествия
22 ноября 2022 г. 14:08
Уголовное дело генерала упраздненного МНБ возвращено в Бакинский военный суд

Уголовное дело, возбужденное в отношении экс-начальника Главного следственного управления ликвидированного Министерства национальной безопасности (МНБ) генерал-майора Мовлама Шыхалиева, экс-замначальника Главного следственного управления, начальника 1-го отдела Ясина Мамедова, экс-начальника 2-го отдела Главного следственного управления полковника Вусала Алекперова и экс-замначальника отдела методической помощи и криминалистики Сахиба Алекперова вновь возвращено в суд первой инстанции.

Об этом Report сообщил адвокат М.Шыхалиева Арзу Джавадов.

По его словам, на заседании под председательством судьи Бакинского апелляционного суда Ильгара Мургузова было объявлено, что срок подачи апелляционной жалобы двух потерпевших по делу истек: "Поэтому уголовное дело вновь возвращено в Бакинский военный суд".

Согласно обвинению, в 2008-2014 годах, когда М.Шыхалиев занимал должность начальника Главного следственного управления, он вместе с Вусалом Алекперовым, Ясином Мамедовым, Сахибом Алекперовым вымогал у бизнесменов путем угроз крупные суммы денег.

Следствием установлено, что указанные лица таким путем присвоили денежные средства на общую сумму 14 млн 292 тыс. манатов, чужое имущество на сумму 5 млн 77 тыс. манатов.

По уголовному делу проходят 32 потерпевших.

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