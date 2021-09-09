Уголовное дело генерала расформированного МНБ передано в производство

Уголовное дело в отношении бывшего начальника Главного управления военной контрразведки расформированного Министерства национальной безопасности (МНБ) Азербайджана генерала Ширинова Низами Талыш оглу, начальников управлений Эльджана Абдуллаева и Эльмана Т

Уголовное дело в отношении бывшего начальника Главного управления военной контрразведки расформированного Министерства национальной безопасности (МНБ) Азербайджана генерала Ширинова Низами Талыш оглу, начальников управлений Эльджана Абдуллаева и Эльмана Таирова, а также оперуполномоченного Надира Назирова передано в производство.

Как сообщает Report, на заседании будет председательствовать судья Бакинского военного суда Джамал Рамазанов.

Дата проведения подготовительного заседания суда пока неизвестна.

Потерпевшими по уголовному делу признаны четыре лица.

Выявлены обоснованные подозрения относительно того, что в период работы на этой должности Низами Ширинов, вступив в преступный сговор с начальниками управлений Эльджаном Абдуллаевым и Эльманом Таировым, а также оперуполномоченным Надиром Назировым, совершил насильственные действия против личности потерпевшего и его близких родственников, занимался вымогательством у отдельных лиц имущества и денежных средств в крупном размере. Кроме того, указанные лица подозреваются в вымогательстве взятки в крупном размере в обмен на общее покровительство по службе, а также в легализации имущества, приобретенного преступным путем.

Низами Ширинову предъявлены обвинения по ст. 182.3.2, 193-1.3.2, 311.3.4 Уголовного кодекса Азербайджана, в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста. Эльджан Абдуллаев, Эльман Таиров и Надир Назиров привлечены в качестве обвиняемых по статьям 341.2.1, 341.2.3 УК АР, в отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В ходе предварительного следствия по уголовному делу была обеспечена компенсация части причиненного материального ущерба, по решению суда наложен арест на принадлежащее обвиняемым недвижимое имущество.

Обвинительный акт по уголовному делу был утвержден и направлен в Бакинский военный суд для рассмотрения.