Уголовное дело Федаи Лачын направлено в суд

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Уголовное дело певицы Федаи Лачын, обвиняемой в оказании помощи в побеге заключенных в Баку, направлено в суд.

Об этом Report сообщил адвокат Ф.Лачын Тюркель Сулейманлы.

По его словам, подготовительное заседание по уголовному делу состоится в ближайшие дни в Бакинском суде по тяжким преступлениям.

Отметим, что по уголовному делу, возбужденному в Следственном управлении по тяжким делам Генпрокуратуры в связи с фактом побега 23 октября прошлого года в Баку заключенных, Федая Мамедова (Федая Лачын) была привлечена к следствию в качестве обвиняемого лица и решением Насиминского районного суда в ее отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

В ее отношении возбуждено уголовное дело по ст. 304.2.1 УК.

По факту в Следственном управлении по особо тяжким делам Генпрокуратуры возбуждено уголовное дело по ст. 304.2.1 (побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, группой лиц по предварительному сговору) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) УК.