Уголовное дело экс-налоговиков передано в суд

Завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении Мирджавада Гашимова и Закира Кязымова, обвиняемых в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки.

Завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении Мирджавада Гашимова и Закира Кязымова, обвиняемых в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки.

Как сообщает Report, дело передано на рассмотрение в Лянкяранский суд по тяжким преступлениям.

Уголовное дело будет рассмотрено под председательством судьи Али Алиева.

В ходе следствия возникли обоснованные подозрения, что являвшиеся сотрудниками Государственной налоговой службы Гашимов Мирджавад Фарман оглу и Кязымов Закир Махмуд оглу вошли в сговор и брали взятки у граждан, чтобы не принимать мер оперативного налогового контроля в связи с нарушениями в деятельности налогоплательщиков.

Им обоим инкриминируются статьи 308.2, 311.3.1, 311.3.3 УК АР.