Уголовное дело экс-главврача Шамкирской больницы передано в суд

В Шамкире уголовное дело обвиняемых во взяточничестве Аяза Ибрагимова, Фахраддина Гулиева, Амины Замановой, Дуньи Гараевой, Кифаят Абдуллаевой и Габаят Гасановой, передано в производство.

В Шамкире уголовное дело обвиняемых во взяточничестве Аяза Ибрагимова, Фахраддина Гулиева, Амины Замановой, Дуньи Гараевой, Кифаят Абдуллаевой и Хабаят Гасановой передано в производство.

Как сообщает Report, дело будет рассматриваться под председательством судьи Гянджинского суда по тяжким преступлениям Сиявуша Гаджиева.

Подготовительное заседание суда назначено на 28 декабря.

На основании собранных по делу достаточных доказательств Фахраддину Гулиеву и другим лицам предъявлены обвинения по статье 311.3.2 (получение взятки - повторное совершение) и другим статьям Уголовного кодекса АР. В отношении Ф.Гулиева избрана мера пресечения в виде ареста, а в отношении других лиц - передача под надзор полиции. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Гянджинский суд по тяжким преступлениям.