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Уголовное дело экс-главврача Физулинской больницы направлено в суд

Уголовное дело экс-главврача Физулинской больницы направлено в суд В Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре завершено расследование уголовного дела в связи с незаконными действиями бывшего главврача центральной больницы Физулинского района Натига Шукюрова и других. Уголовное дело направлено в
Происшествия
12 ноября 2021 г. 12:39
Уголовное дело экс-главврача Физулинской больницы направлено в суд

В Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре завершено расследование уголовного дела в связи с незаконными действиями бывшего главврача центральной больницы Физулинского района Натига Шукюрова и других. Уголовное дело направлено в суд.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

Следствием установлено, что, будучи председателем врачебно-консультативной комиссии в 2018-2019 годах, Натиг Шукюров сфальсифицировал документы 15 лиц, обратившихся в комиссию, после чего им была незаконно назначена пенсия по инвалидности и на их банковские карты переведены денежные средства на общую сумму 23 400 манатов.

Также в ходе расследования были выявлены обоснованные подозрения, что Натиг Шукюров, вступив в преступный сговор с заведующей поликлиническим отделением возглавляемой им больницы, являвшейся также членом врачебно-консультативной комиссии Шафой Шукуровой, вносил заведомо ложную информацию в официальные документы, чтобы избежать разоблачения совершенных ими преступных деяний.

На основании собранных по делу доказательств Натигу Шукюрову предъявлены обвинения по статьям 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (служебный подлог) УК АР, Шафе Шукюровой - по статьям 32.5, 313 (пособничество служебному подлогу) УК.

В ходе расследования была обеспечена полная компенсация ущерба государству.

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Версия на азербайджанском языке Füzuli xəstəxanasının baş həkiminə cinayət işi açılıb

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