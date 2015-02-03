​Уголовное дело должностных лиц направлено в суд

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Завершилось следствие уголовного дела, возбужденного в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре в связи с незаконными действиями должностных лиц акстафинского и товузского филиалов "Aqroservis" ОАО "Aqrolizinq".

Об этом Report сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Возглавлявший в 2007-2014 гг. акстафинский и товузский филиалы ОАО Муса Мурадов задержан по подозрению в присвоении принадлежащих обществу 50458 манатов. Злоупотребив должностными полномочиями, он преднамеренно вписывал в официальные документы ложную информацию. М.Мурадову предъявлено обвинение по ст. 179.3.2 (присвоение или растрата в особо крупных размерах) и 313 (должностная фальсификация).

В ходе следствия было обеспечено возмещение всей суммы нанесенного ущерба.

Следствие уголовного дела было завершено и передано на рассмотрение Гянджинского суда по тяжким преступлениям.