Уголовное дело финансировавшего терроризм мужчины направлено в суд

Правоохранительные органы проводят согласованные комплексные следственно-оперативные мероприятия, направленные на предотвращение хаоса, анархии и провокационных попыток со стороны антиазербайджанских сил и лиц, представляющих их интересы, направленных на

Правоохранительные органы проводят согласованные комплексные следственно-оперативные мероприятия, направленные на предотвращение хаоса, анархии и провокационных попыток со стороны антиазербайджанских сил и лиц, представляющих их интересы, а также насильственное изменение конституционного строя и разрушение территориальной целостности нашей страны.

Как сообщили Report в Генпрокуратуре, на основании поступившей информации о незаконных действиях Ниямеддина Ахмедова в Следственном управлении Генеральной прокуратуры возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

Следствием были выявлены обоснованные подозрения в том, что с целью уклонения от ответственности за совершенное преступление Ниямеддин Ахмедов 22 мая 2017 года покинул Азербайджанскую Республику и вместе со своим знакомым Габилем Мамедовым, укрывавшимся от следствия в Федеративной Республике Германия, делал в YouTube среди неограниченного круга лиц открытые призывы, направленные на насильственное изменение конституционного строя нашей страны, неподчинение законным требованиям и совершение беспорядков. Он также обвиняется в финансировании терриоризма.

Ниямеддину Ахмедову предъявлено обвинение по статьям 214-1 (финансирование терроризма), 28,281.2 (подготовка к публичным призывам, направленным против государства) и 233-1.2.1 (незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, ношение, передача или продажа предметов, не допускаемых законом к гражданскому обороту) Уголовного кодекса, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие по уголовному делу завершено и направлено для рассмотрения в Бакинский суд по тяжким преступлениям.