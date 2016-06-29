Уголовное дело бывшего директора сектора Управления мусульман Кавказа направлено в суд

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Завершилось предварительное следствие по уголовному делу теолога, бывшего директора сектора Управления мусульман Кавказа (УМК) Эльшана Мустафаоглу, обвиняемого в государственной измене.
Об этом Report сообщил адвокат Э.Мустафаоглу Афган Мамедов.
По его словам, следствие по уголовному делу его подзащитного завершилось и дело для рассмотрения направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям.
Дело будет рассмотрено в ближайшие дни.
Отметим, что Э.Мустафаоглу был арестован в 2014 году. Он обвиняется по ст. 274 (государственная измена) УК.
İsmayıl NəsibliАвтор новости
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