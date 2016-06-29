 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Уголовное дело бывшего директора сектора Управления мусульман Кавказа направлено в суд

    Дело будет рассмотрено в ближайшие дни

    Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Завершилось предварительное следствие по уголовному делу теолога, бывшего директора сектора Управления мусульман Кавказа (УМК) Эльшана Мустафаоглу, обвиняемого в государственной измене. 

    Об этом Report сообщил адвокат Э.Мустафаоглу Афган Мамедов. 

    По его словам, следствие по уголовному делу его подзащитного завершилось и дело для рассмотрения направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

    Дело будет рассмотрено в ближайшие дни.

    Отметим, что Э.Мустафаоглу был арестован в 2014 году. Он обвиняется по ст. 274 (государственная измена) УК.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi