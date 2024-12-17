Уголовное дело армянских сепаратистов направлено в суд

Уголовное дело армянских сепаратистов, находящихся в заключении в Баку, направлено в суд.

Уголовное дело представителей бывшего армянского сепаратистского режима, задержанных правоохранительными органами Азербайджана, направлено в суд.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Генеральную прокуратуру Азербайджана.

Суд рассмотрит дело в отношении 15 человек по 2548 эпизодам. Обвиняемыми признаны Аркадий Гукасян, Араик Арутюнян, Бако Саакян, Давид Ишханян, Давид Бабаян, Лева Мнацаканян, Давид Манукян, Гарик Мартиросян, Меликсет Пашаян, Давид Аллахвердян, Гурген Степанян, Левон Балаян, Мадат Бабаян, Василий Бегларян и Эрик Казарян.

В Генпрокуратуре отметили, что следствие велось по фактам агрессии, оккупации, геноцида, преступлений против мира и человечности, военных преступлений, терроризма, финансирования терроризма и многочисленных других преступлений, совершенных против Азербайджанской Республики и ее народа.

В мае 2024 года решением генерального прокурора Азербайджана 1389 уголовных дел, расследуемых в различных следственных органах в период с 1987 по 2024 год, были объединены в одно производство. Следствие вела группа следователей Генпрокуратуры, Службы госбезопасности, МВД, Государственного таможенного комитета и Военной прокуратуры.

Обвинения предъявлены по 24 статьям УК Азербайджана, включая планирование и ведение агрессивной войны, геноцид, истребление населения, рабство, депортацию, пытки, наемничество, терроризм, создание преступной организации и пр.

Обвиняемые обеспечены адвокатами. Судом избрана мера пресечения в виде ареста. Жалобы и ходатайства обвиняемых рассмотрены, участники процесса ознакомлены со всеми материалами дела.

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