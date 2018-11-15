Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Завершилось предварительное следствие по уголовному делу 3-го секретаря визового отдела консульского управления министерства иностранных дел в Международном аэропорту Эльтона Халилли и другого сотрудника министерства Анара Гулиева, которые, злоупотребляя служебным положением, по время регистрации визы взимали с прибывающих в Азербайджан иностранцев суммы, превышающие установленные законом.

Как сообщает Report, уголовное дело для рассмотрения направлено в Хазарский районный суд и передано в производство судьи Тарлана Акберова.

Дата судебного заседания пока не оглашена.

Отметим, что согласно распространенной отделом по связям с общественностью Службы государственной безопасности (СГБ) информации, в результате оперативно-следственных мероприятий, проведенных 26 января 2018 года, были выявлены незаконные деяния названных лиц, они были задержаны.

Кроме того, при совершении преступления были задержаны офицер-контролер погранично-контрольного управления Государственной пограничной службы на воздушном транспорте в международном аэропорту старший лейтенант Зейналов Лятиф Фархад оглу и сержант-контролер Гасымлы Заур Талех оглу. Уголовное дело этих лиц выделено в отдельное производство и направлено в Бакинский военный суд.