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Уголовное дело арестованного сотрудника Минкультуры направлено в суд

Уголовное дело арестованного сотрудника Минкультуры направлено в суд Завершено предварительное следствие по уголовному делу экс-начальника Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия Министерства культуры Азербайджана Закира Султанова.
Происшествия
27 июля 2021 г. 10:32
Уголовное дело арестованного сотрудника Минкультуры направлено в суд

Завершено предварительное следствие по уголовному делу экс-начальника Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия Министерства культуры Азербайджана Закира Султанова.

Как сообщает Report, дело направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям на рассмотрение.

Уголовное дело передано в производство судьи Зейнала Агаева.

Время проведения подготовительного заседания суда пока неизвестно.

Согласно официальной информации, заместитель министра культуры Байрамов Рафиг Ясин оглы и начальник Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Султанов Закир Имран оглы допускали многочисленные противозаконные действия, наносящие серьезный урон правам граждан, интересам государства и общества, преднамеренно использовали должностные полномочия во вред служебным интересам.

Во время осмотра, проведенного Службой госбезопасности на основании постановления суда 8 мая 2020 года, по служебным и домашним адресам Рафика Байрамова и Закира Султанова найдены и изъяты различные записи, относительно размеров денежных средств, принятых должностными лицами Министерства культуры, денежные средства в различной валюте, другие документы и вещественные доказательства, имеющие значение для дела.

В ходе расследования выявлены основательные подозрения в регулярном присвоении Закиром Султановым части средств, выделяемых из государственного бюджета на проведение необходимых работ по защите, реставрации, реконструкции и охране исторических памятников и культурных образцов, являющихся многовековым наследием и достоянием азербайджанского народа.

По продолжающемуся уголовному делу расследуются полученные сведения, относительно предоставленных в угоду материальных интересов разрешений с использованием должностных полномочий на проведение работ по реконструкции в зданиях особого архитектурного стиля, считающихся культурным наследием.

В результате расследования появились основательные подозрения в ежемесячном присвоении Рафиком Байрамовым через посредничество руководителей региональных управлений Министерства культуры средств от зарплат учителей музыкальных школ, действующих в районах, официально начисленных за дополнительные учебные часы, а также других средств различными незаконными путями.

Получены сведения о регулярном обналичивании и присвоении Рафиком Байрамовым лично и через руководителей региональных управлений Министерства культуры части государственных средств, выделяемых на строительство, текущий и капитальный ремонт музыкальных школ, домов культуры, библиотек, художественных школ, галерей, клубов, музеев и других культурных объектов на территории республики.

Уголовное дело Рафига Байрамова выделено в отдельное производство и в настоящее время рассматривается в Бакинском суде по тяжким преступлениям.

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Версия на азербайджанском языке DTX-nin həbs etdiyi xidmət rəisinin cinayət işi məhkəməyə göndərilib

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