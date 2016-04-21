​Уголовное дело Акрама Айлисли направлено в Бакинскую городскую прокуратуру

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Статья уголовного дела, возбужденного в отношении писателя Акрама Айлисли в следственном отделе Управления полиции на воздушном транспорте, заменена на другую.

Об этом сообщил Report адвокат А.Айлисли Эльчин Садыгов.

Он отметил, что ст. 221.1 Уголовного кодекса заменена на 315.1 (сопротивление или применение насилия в отношении представителя власти).

По словам адвоката, уголовное дело для продолжения следствия направлено в Бакинскую городскую прокуратуру.

Отметим, что А.Айлисли 30 марта был задержан в Международном аэропорту имени Гейдара Алиева. Ему вменялась ст. 221.1 Уголовного кодекса. Согласно обвинению, А.Айлисли 30 марта 2016 года нарушил общественный порядок, нецензурно выражался, а также ударил в грудь сотрудника ГПС Сеидова Нихала Азер оглу, в результате чего образовался синяк размером 3,0X2,5 см.