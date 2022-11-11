Уголовное дело восьми обвиняемых по "Тертерскому делу" возвращено в прокуратуру

Уголовное дело восьми обвиняемых в рамках ”Тертерского дела" - Натига Гулузаде, Ниджата Рзаева, Заура Абдуллаева, Вели Халилова, Эмина Аибова, Ялчина Тарвердизаде, Орхана Бабаева и Эмиля Алиева возвращено в прокуратуру.

Уголовное дело восьми обвиняемых в рамках ”Тертерского дела" - Натига Гулузаде, Ниджата Рзаева, Заура Абдуллаева, Вели Халилова, Эмина Аибова, Ялчина Тарвердизаде, Орхана Бабаева и Эмиля Алиева возвращено в прокуратуру.

Об этом Report сообщил адвокат Расул Джафаров.

Он сообщил, что на процессе под председательством судьи Гянджинского военного суда Вугара Мамедова было вынесено решение о прекращении производства по делу.

На основании решения суда уголовное дело возвращено в прокуратуру, которая осуществляет процессуальный надзор за предварительным расследованием.