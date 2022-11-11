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Уголовное дело восьми обвиняемых по "Тертерскому делу" возвращено в прокуратуру

Уголовное дело восьми обвиняемых по "Тертерскому делу" возвращено в прокуратуру Уголовное дело восьми обвиняемых в рамках ”Тертерского дела" - Натига Гулузаде, Ниджата Рзаева, Заура Абдуллаева, Вели Халилова, Эмина Аибова, Ялчина Тарвердизаде, Орхана Бабаева и Эмиля Алиева возвращено в прокуратуру.
Происшествия
11 ноября 2022 г. 11:29
Уголовное дело восьми обвиняемых по Тертерскому делу возвращено в прокуратуру

Уголовное дело восьми обвиняемых в рамках ”Тертерского дела" - Натига Гулузаде, Ниджата Рзаева, Заура Абдуллаева, Вели Халилова, Эмина Аибова, Ялчина Тарвердизаде, Орхана Бабаева и Эмиля Алиева возвращено в прокуратуру.

Об этом Report сообщил адвокат Расул Джафаров.

Он сообщил, что на процессе под председательством судьи Гянджинского военного суда Вугара Мамедова было вынесено решение о прекращении производства по делу.

На основании решения суда уголовное дело возвращено в прокуратуру, которая осуществляет процессуальный надзор за предварительным расследованием.

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Версия на азербайджанском языке "Tərtər işi" üzrə təqsirləndirilən 8 nəfərin cinayət işi prokurorluğa qaytarılıb

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