Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Угнавшие автомобиль жителя Баку двое подростков совершили аварию.

Как сообщили Report в министерстве внутренних дел, на улице Б. Нуриева в Низаминском районе был угнан автомобиль марки "Мерседес", принадлежащий жителю столицы Агилю Ибаеву. После автомобиль наехал на дорожный разграничитель на улице Нахчыванского.

Подозреваемые в совершении преступления двое подростков - жители Баку были госпитализированы с травмами.

Расследование ведется Низаминским районным управлением полиции.