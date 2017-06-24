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    Угнавшие автомобиль жителя Баку двое подростков совершили аварию

    Расследование ведется Низаминским районным управлением полиции

    Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Угнавшие автомобиль жителя Баку двое подростков совершили аварию.

    Как сообщили Report в министерстве внутренних дел, на улице Б. Нуриева в Низаминском районе был угнан автомобиль марки "Мерседес", принадлежащий жителю столицы Агилю Ибаеву. После автомобиль наехал на дорожный разграничитель на улице Нахчыванского.

    Подозреваемые в совершении преступления двое подростков - жители Баку были госпитализированы с травмами.

    Расследование ведется Низаминским районным управлением полиции.

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