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    Угнанный в Мингячевире автомобиль найден, однако украденные ювелирные изделия в нем не оказались

    Во время угона в ВАЗ-2017 были ювелирные украшения на 150 000 манатов

    Мингячевир. 28 ноября. REPORT.AZ/ Найден угнанный в Мингячевире автомобиль, в котором были ювелирные изделия на 150 000 манатов.

    Как сообщает ширванское бюро Report, угнанный вчера вечером автомобиль "ВАЗ-2017" владельца ювелирного магазина Азера Музаффарова, в котором находились ювелирные изделия на 150 000 манатов, был обнаружен в Евлахском районе.

    По информации, автомобиль найден близ села Хаварлы. Однако ювелирных изделий в нем не оказалось.

    По предварительной версии, угонщик или угонщики сбежали, взяв с собой драгоценности.

    По факту ведется расследование. 

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