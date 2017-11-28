Угнанный в Мингячевире автомобиль найден, однако украденные ювелирные изделия в нем не оказались

Мингячевир. 28 ноября. REPORT.AZ/ Найден угнанный в Мингячевире автомобиль, в котором были ювелирные изделия на 150 000 манатов.

Как сообщает ширванское бюро Report, угнанный вчера вечером автомобиль "ВАЗ-2017" владельца ювелирного магазина Азера Музаффарова, в котором находились ювелирные изделия на 150 000 манатов, был обнаружен в Евлахском районе.

По информации, автомобиль найден близ села Хаварлы. Однако ювелирных изделий в нем не оказалось.

По предварительной версии, угонщик или угонщики сбежали, взяв с собой драгоценности.

По факту ведется расследование.