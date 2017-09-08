 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Угнанный в Баку автомобиль обнаружен в Хыналыг - ФОТО

    Угонщики задержаны в Губинском районе и доставлены в отделение полиции© Report.az

    Губа. 8 сентября. REPORT.AZ/ Угнанный в Баку автомобиль обнаружен в Хыналыг.

    Как сообщает северное бюро Report, в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников отделение полиции Губы лица, угнавшие 2 сентября с территории 29-го отделения полиции Ясамальского РУП автомобиль марки "ВАЗ-2107" с государственным регистрационным номером 10-ND-770, были задержаны при попытке сбежать, оставив автомобиль в направлении Хыналыга.

    Задержанные на территории Губинского района житель Агсуинского района Гусейнов Сархан Ильгар оглу 1990 г.р. и житель Ясамальского района Баку Мусаев Анар Раждин оглу 1996 г.р. были доставлены в отделение полиции. 

    Сообщается, что они являются кузенами.

    Расследование по факту продолжается.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi