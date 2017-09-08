Угнанный в Баку автомобиль обнаружен в Хыналыг - ФОТО

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Губа. 8 сентября. REPORT.AZ/ Угнанный в Баку автомобиль обнаружен в Хыналыг.

Как сообщает северное бюро Report, в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников отделение полиции Губы лица, угнавшие 2 сентября с территории 29-го отделения полиции Ясамальского РУП автомобиль марки "ВАЗ-2107" с государственным регистрационным номером 10-ND-770, были задержаны при попытке сбежать, оставив автомобиль в направлении Хыналыга.

Задержанные на территории Губинского района житель Агсуинского района Гусейнов Сархан Ильгар оглу 1990 г.р. и житель Ясамальского района Баку Мусаев Анар Раждин оглу 1996 г.р. были доставлены в отделение полиции.

Сообщается, что они являются кузенами.

Расследование по факту продолжается.