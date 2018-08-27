Уехавшую погостить из Баку в Гедабек женщину сбил автомобиль

Гедабек. 27 августа. REPORT.AZ/ Уехавшую погостить из Баку в Гедабек 32-летнюю женщину сбил автомобиль.

Как сообщает местное бюро Report, авария произошла в селе Захмет.

Приехавшую из Баку в гости столичную жительницу Мехрибан Закир гызы Оруджеву 1986 г.р. сбил легковой автомобиль когда она сошла с автобуса и пыталась перейти дорогу.

Женщина была доставлена совершившим ДТП водителем в больницу. Ее состояние расценивается как средней тяжести.

По факту ведется расследование.