Уехавшую погостить из Баку в Гедабек женщину сбил автомобиль

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Гедабек. 27 августа. REPORT.AZ/ Уехавшую погостить из Баку в Гедабек 32-летнюю женщину сбил автомобиль.
Как сообщает местное бюро Report, авария произошла в селе Захмет.
Приехавшую из Баку в гости столичную жительницу Мехрибан Закир гызы Оруджеву 1986 г.р. сбил легковой автомобиль когда она сошла с автобуса и пыталась перейти дорогу.
Женщина была доставлена совершившим ДТП водителем в больницу. Ее состояние расценивается как средней тяжести.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости