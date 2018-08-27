 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Уехавшую погостить из Баку в Гедабек женщину сбил автомобиль

    Гедабек. 27 августа. REPORT.AZ/ Уехавшую погостить из Баку в Гедабек 32-летнюю женщину сбил автомобиль. 

    Как сообщает местное бюро Report, авария произошла в селе Захмет. 

    Приехавшую из Баку в гости столичную жительницу Мехрибан Закир гызы Оруджеву 1986 г.р. сбил легковой автомобиль когда она сошла с автобуса и пыталась перейти дорогу. 

    Женщина была доставлена совершившим ДТП водителем в больницу. Ее состояние расценивается как средней тяжести. 

    По факту ведется расследование. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi