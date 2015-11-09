Уехавший на лечение в Иран гражданин Азербайджана скончался после операции

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Уехавший на лечение в Иран страдающий заболеванием сердца гражданин Азербайджана скончался после операции.

Как сообщает Report, 24-летний Талех Таваккюль оглу Шарифов уехал в Иран и после продолжительного лечения был прооперирован. После операции он скончался.

Как сообщили Report родственники Т.Шарифова, отец уехал в Иран, чтобы привезти тело сына в Азербайджан. Скорее всего, тело доставят в Баку сегодня.

Отметим, что отец Талеха Шарифова Таваккюль Шарифов был одним из активистов Национально-освободительного движения и лянкяранской организации Народного фронта Азербайджана.