Удовлетворен гражданский иск против генерала ликвидированного МНБ на сумму 7 млн манатов

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ В уголовном деле бывшего начальника Антитеррористического центра ликвидированного министерства национальной безопасности (МНБ), генерал-майора Эльчина Гулиева и сотрудника Антитеррористического центра, полковника Азера Мехтиева не удовлетворены гражданские иски пострадавших.

Как сообщает Report, данный вердикт был объявлен судебной коллегией под председательством судьи Бакинского военного суда Эльбея Аллахвердиева.

Согласно решению, гражданский иск Службы государственной безопасности (СГБ) против обвиняемого Э. Гулиева на сумму 7 млн манатов был удовлетворен.

Было также принято решение о конфискации имущества обвиняемых лиц в пользу государства.