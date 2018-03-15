Ударивший ножом своего зятя арестован в зале суда

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось судебное заседание по уголовному делу Гюндуза Новрузова, обвиняемого в умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Аловсата Аббасова, были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Решением суда мера пресечения в отношении Г.Новрузова была изменена, он был арестован в зале суда.

Г.Новрузов попросил у суда не арестовывать его. Он сообщил, что помирился с зятем и сожалеет о содеянном.

Предварительное заседание суда назначено на 30 марта.

Отметим, что по обвинительному акту, Г.Новрузов на почве конфликта нанес ножевое ранение своему зятю Рафаэлю Исмайлову.

Он обвиняется по статьям 126.2.4 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью общеопасным способом, из хулиганских побуждений) и 126.2.3 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью) УК АР.