Абульфас Гараев: Учреждения культуры готовы принять туристов, прибывающих на финал Лиги Европы в Баку

"Все учреждения культуры Азербайджана готовы принять туристов, прибывающих в страну в связи с финальным матчем Лиги Европы УЕФА, который пройдет на Бакинском олимпийском стадионе".

Как сообщает Report, об журналистам сказал министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев.

Он отметил, что в министерстве культуры было проведено совещание по этому вопросу: "Сегодня состоялось совещание по этому и другим вопросам, были даны поручения. В целом, музеи и театры в стране будут работать до середины лета и потом уйдут на каникулы".