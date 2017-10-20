Учитель, в отношении которого суд принял положительное решение, на работу не восстановлен

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Несмотря на положительное решение суда в отношении гражданина Джавана Юнусова, он не был восстановлен на рабочем месте в средней школе села Джалуд Огузского района.

Об этом Report сообщил сам Дж.Юнусов.

Он отметил, что средняя школа подала кассационную жалобу на решение Шекинского апелляционного суда.

Верховный суд ликвидировал решение суда предыдущей инстанции и вернул дело в Шекинский апелляционный суд. Процесс в суде состоится 8 ноября.

Отметим, что уволенный из средней школы села Джалуд Огузского района учитель Джаван Юнусов обратился в Огузский районный суд для восстановления на работе. В результате судебного расследования было установлено, что его уволили без законных на то оснований. В результате суд удовлетворил иск Дж.Юнусова.

Средняя школа села Джалуд не согласилась с решением суда и подала апелляционную жалобу в Шекинский апелляционный суд. Однако Шекинский апелляционный суд также посчитал истца правым и сохранил решение суда.

Отметим, что Дж.Юнусову 49 лет, по специальности он математик.