Учебный персонал ANAMA расширяется, ресурсы на обучение увеличиваются

В настоящее время в военных частях проводятся занятия по гуманитарному разминированию и разминированию боевых участков, а также тренинги по международным операциям по разминированию.

В настоящее время в военных частях проводятся занятия по гуманитарному разминированию и разминированию боевых участков, а также тренинги по международным операциям по разминированию.

Как сообщает командированный в Агдам корреспондент Report, об этом сказал главный специалист отдела оперативного управления, обучения и методического обеспечения Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Муса Мамедов.

По его словам, важно, чтобы организации, занимающиеся разминированием, работали по единому стандарту: "ANAMA - самая опытная организация в международной работе по разминированию. Мы проводим обмен опытом с другими организациями, одновременно организуются тренинги. Поэтому штат тренеров расширяется, а ресурсы на обучение увеличиваются".