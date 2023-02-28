О нас

Учебный персонал ANAMA расширяется, ресурсы на обучение увеличиваются

Учебный персонал ANAMA расширяется, ресурсы на обучение увеличиваются В настоящее время в военных частях проводятся занятия по гуманитарному разминированию и разминированию боевых участков, а также тренинги по международным операциям по разминированию.
Происшествия
28 февраля 2023 г. 12:32
Учебный персонал ANAMA расширяется, ресурсы на обучение увеличиваются

В настоящее время в военных частях проводятся занятия по гуманитарному разминированию и разминированию боевых участков, а также тренинги по международным операциям по разминированию.

Как сообщает командированный в Агдам корреспондент Report, об этом сказал главный специалист отдела оперативного управления, обучения и методического обеспечения Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Муса Мамедов.

По его словам, важно, чтобы организации, занимающиеся разминированием, работали по единому стандарту: "ANAMA - самая опытная организация в международной работе по разминированию. Мы проводим обмен опытом с другими организациями, одновременно организуются тренинги. Поэтому штат тренеров расширяется, а ресурсы на обучение увеличиваются".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ВидеоANAMA-nın təlim heyəti genişlənir, vəsaitlər çoxaldılır

Самое важное

Президент: Отношения между Азербайджаном и Россией полноценно развиваются
Президент: Отношения между Азербайджаном и Россией полноценно развиваются
27 февраля 2023 г. 23:17
Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова
Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова
27 февраля 2023 г. 22:36
Сергей Лавров: Практическое сотрудничество между Россией и Азербайджаном по всем направлениям развивается очень эффективно и интенсивно
Сергей Лавров: Практическое сотрудничество между Россией и Азербайджаном по всем направлениям развивается очень эффективно и интенсивно
27 февраля 2023 г. 22:24
Президент: Надеемся, что 2023 год будет годом прорыва в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
Президент: Надеемся, что 2023 год будет годом прорыва в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
27 февраля 2023 г. 22:05
Азербайджан начал межгосударственный арбитражный процесс против Армении
Азербайджан начал межгосударственный арбитражный процесс против Армении
27 февраля 2023 г. 18:12
Мевлют Чавушоглу встретился с азербайджанскими волонтерами в Турции
ФотоМевлют Чавушоглу встретился с азербайджанскими волонтерами в Турции
27 февраля 2023 г. 10:19
Армяне даже в могилах не оставляли в покое жертв Ходжалинского геноцида ....
ФотоАрмяне даже в могилах не оставляли в покое жертв Ходжалинского геноцида ....
26 февраля 2023 г. 16:37
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида
ФотоАзербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида
26 февраля 2023 г. 14:12
Президент Ильхам Алиев посетил памятник Ходжалинскому геноциду
ФотоПрезидент Ильхам Алиев посетил памятник Ходжалинскому геноциду
26 февраля 2023 г. 11:14
Завершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Турцию
ФотоЗавершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Турцию
25 февраля 2023 г. 19:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi