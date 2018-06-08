Участники вооруженного инцидента в Джалилабаде задержаны

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Стали известны подробности вооруженного инцидента, произошедшего вчера в Джалилабадском районе.

Как сообщает Report, согласно полученным из правоохранительных органов данным, неизвестные подошли к дому жителя города Джалилабад Шахина Гасанова и открыли огонь по входной двери и стенам, после чего сбежали.

В результате проведенных расследований было установлено, что нападение совершили братья Кянана Гасанова жители Джалилабадского района Игбал и Ильгар Гасановы. Установлено, что на место инцидента они прибыли на автомобиле марки "Лексус" Кянана Гасанова и автомобиле марки "Ниссан" Шакира Мамедова.

Во время инцидента никто не пострадал.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Джалилабадского районного отделения полиции, Игбала Гасанова задержали в автомобиле марки "Ниссан" его зятя Шакира Мамедова, а Ильгара Гасанова – дома. Во время обыска в доме Ильгара Гасанова было обнаружено огнестрельное оружие марки "Аксу", обойма с патронами и патроны. Стало известно, что Игбал Гасанов находится в розыске по различным статьям УК.

По факту в Джалилабадской районной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по статье 221 и 228, расследование продолжается.