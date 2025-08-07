Участник Второй Карабахской войны: В армянском плену я подвергался жестоким пыткам

7 августа в Бакинском военном суде в рамках продолжающегося судебного процесса показания дал Шариф Алиев – участник Второй Карабахской войны.

Как передает Report, Алиев рассказал, что в ноябре 2020 года, во время 44-дневной войны, он был тяжело ранен армянскими военными в направлении Ходжавенда и попал в плен. По его словам, в армянском плену его избивали и подвергали жестоким пыткам.

После пленения его перевезли, как он позже узнал, в Ереван. До захвата он получил огнестрельные ранения в грудь и обе ноги. Уже в плену армянские военные требовали от него повторять за ними слова на армянском и русском языках. Когда он отказался, ему выстрелили в стопу правой ноги.

В ответ на вопросы обвиняемого Давида Бабаяна, Алиев заявил, что перед пленением четверо его сослуживцев погибли, а он и еще один военнослужащий были ранены. Второго тяжелораненого азербайджанца армянские военные добили выстрелом в голову.

Отвечая на вопросы другого обвиняемого, Давита Ишханяна, он добавил, что после возвращения 15 декабря 2020 года в Азербайджан, перенес операцию в клинике в Гяндже.