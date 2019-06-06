Убивший 85 пациентов медбрат приговорен в ФРГ к пожизненному заключению

Земельный суд в немецком Ольденбурге приговорил к пожизненному заключению бывшего санитара Нильса Хёгеля за убийство 85 пациентов клиник, в которых он работал. Как сообщает Report со ссылкой на The Guardian, 42-летний Хёгель с 2000 по 2005 год работал в клиниках в городах Дельменхорст и Ольденбург на севере Германии. Он убивал пациентов, вводя им лекарства для остановки сердца, чтобы потом их реанимировать. Чаще всего такая попытка заканчивалась неудачей.

Установлено, что таким образом он лишил жизни 85 человек.

Судья Себастьян Бюрманн заявил, что преступления Хёгеля находятся за гранью понимания, а также указал на особую тяжесть преступлений, что, согласно немецкому законодательству, не позволит осужденному через 15 лет подать прошение о помиловании. Во его рамках было эксгумировано более 130 тел пациентов, которые умерли во время дежурств Хёгеля.