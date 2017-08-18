Убивший жену и тещу в Гейгеле: Я убил свою жену из-за измены - ФОТО

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Стали известны подробности в связи со смертью матери и дочери в Гейгельском районе.

Как сообщает западное бюро Report, убивший свою супругу и тещу житель Гянджи Заур Адиль оглу Алиев 1980 г.р. добровольно сдался полиции.

В ходе предварительного допроса он сказал, что убил жену Гюнель Вилаят гызы Алиеву 1989 г.р. из-за измены, а ее мать Минаю Алиеву 1964 г.р., жительницу села Алимарданлы Товузского района, ударил случайно, в тот момент, когда она пыталась разнять их: "Ходило много слухов. Поэтому мне это надоело. Супругу я предупреждал, что если такое произойдет, я ее убью. Другого выхода у меня не было. О ее выходках знало все село. Я - рабочий, с трудом зарабатывал на хлеб не для того, чтобы жена гуляла с другим. Я убил ее из-за чести, за то, что гуляла с другим".

Отец Заура Адиль Алиев заявил местному бюро Report, что его сын совершил преступление на почве чести: "Никто не хотел бы, чтобы такое произошло. В результате распалась семья, сломана судьба моего сына. Он совершил преступление на почве ревности".

Жители села сообщили, что ходили слухи о встречах Гюнель Алиевой с другим мужчиной. Узнав об этом Заур Алиев совершил это преступление.

Согласно сообщению, в 2007 году семья Заура переехала в село Гызылджа Гейгельского района из города Гянджи. Заур проживал вместе с родителями. Он вместе с отцом работал электриком и строителем по найму. И поэтому часто отец и сын домой приходили только к вечеру. А Гюнель Алиева дома, как правило, оставалась с двумя малолетними детьми и тещей. Говорят, что, когда теща пошла к родственникам, Гюнель привела домой другого мужчину.

За день до происшествия Заур пригласил свою одновременно тетю и тещу Минаю Алиеву домой, чтобы внести ясность в слухи об изменах своей жены. Во время происшествия в доме находились их дети (учащиеся 1-го и 2-го классов), а также отец и мать Заура. Между супругами возник спор на почве ревности. В это время Заур кухонным ножом обезглавил Гюнель. Увидевшая это и пришедшая от увиденного в ужас Миная Алиева набросилась на Заура. Тот нанес теще несколько ножевых ранений. Гюнель скончалась на месте происшествия на глазах у своих малолетних детей. Ее мать М. Алиева скончалась по дороге в больницу.

После этого инцидента Заур позвонил в полицию и сообщил о совершении преступления и добровольно сдался.

По факту в Гейгельской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело, ведется расследование.