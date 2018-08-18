Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Убивший в Гяндже супругу и тестя мужчина задержан.

Об этом Report сообщили в Гянджинской городской прокуратуре.

Отмечается, что 18 августа в 01:00 житель Дашкесанского села Хобшулаг Масим Мамедов 1990 г.р. на почве семейно-бытового конфликта в целях умышленного убийства тестя Намика Акперова и супруги Илахи Акперовой, пришел в их квартиру в городе Гянджа, и, убив выстрелом из огнестрельного оружия отца и дочь, скрылся с места преступления на собственном автомобиле.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 120.2.7 УК.

В результате незамедлительных оперативно-следственных и оперативно-розыскных мероприятий сотрудников полиции и прокуратуры подозреваемый М.Мамедов был задержан в доме родителей в Дашкесанском районе, где скрывался, и передан следствию.

Во время задержания было также изъято охотничье ружье.

Оперативно-следственные мероприятия по делу продолжаются.