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    Убивший в Гяндже супругу и тестя мужчина задержан

    Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Убивший в Гяндже супругу и тестя мужчина задержан. 

    Об этом Report сообщили в Гянджинской городской прокуратуре. 

    Отмечается, что 18 августа в 01:00 житель Дашкесанского села Хобшулаг Масим Мамедов 1990 г.р. на почве семейно-бытового конфликта в целях умышленного убийства тестя Намика Акперова и супруги Илахи Акперовой, пришел в их квартиру в городе Гянджа, и, убив выстрелом из огнестрельного оружия отца и дочь, скрылся с места преступления на собственном автомобиле. 

    По факту возбуждено уголовное дело по ст. 120.2.7 УК.

    В результате незамедлительных оперативно-следственных и оперативно-розыскных мероприятий сотрудников полиции и прокуратуры подозреваемый М.Мамедов был задержан в доме родителей в Дашкесанском районе, где скрывался, и передан следствию. 

    Во время задержания было также изъято охотничье ружье. 

    Оперативно-следственные мероприятия по делу продолжаются. 

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