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    Убивший в Баку свою бывшую жену и ранивший ее знакомого сдался полиции

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ В Баку убивший свою бывшую жену и ударивший ножом знакомого мужчина сдался полиции.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД. 

    В сообщении отмечается, что 1 мая перед одним из домов на проспекте Хатаи в Наримановском районе житель Гянджи Рашад Ибрагимзаде на почве конфликта нанес ножевые ранения своей бывшей жене Захре Ибрагимовой и находившемуся возле нее жителю Баку Эмилю Алиеву, после чего скрылся с места происшествия. 

    В результате З.Ибрагимова скончалась на месте, а Э.Алиев был госпитализирован. По факту незамедлительно были начаты следственные и оперативно-розыскные мероприятия с привлечением сотрудников районного управления полиции и прокуратуры. 

    Совершивший преступление Р.Ибрагимзаде сдался полиции, сдав в Главное управление полиции Гянджи и орудие преступления.

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